Pronostic Manchester City Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de League Cup

Manchester City poursuit sa route face à Chelsea

Manchester City est en course sur tous les tableaux, qualifié pour les 8de finale de la Ligue des Champions et engagé dans la course au titre en Premier League. Sur la scène européenne, les ont remporté leur groupe sans avoir perdu la moindre rencontre en terminant devant le Borussia Dortmund et le FC Séville. En Premier League, les hommes de Guardiola sont toujours aussi réguliers puisqu'ils affichent deux points de retard sur Arsenal, leader. Depuis le début de saison, les ont laissé des points en route face à Newcastle (3-3), Aston Villa (1-1) et lors du revers concédé à Anfield face à Liverpool (1-0), seule équipe à avoir battu les cette saison. Depuis ce revers, City a redressé la barre en dominant Brighton (3-1), Leicester (0-1) et le week-end dernier Fulham (2-1). Lors de cette rencontre, les Citizens ont rapidement pris les devants par Alvarez. Ensuite, Cancelo a provoqué un penalty et a été exclus. En infériorité numérique, City a cru en ses chances et a pu s'imposer dans le temps additionnel sur un penalty d'Haaland. Ce but devrait faire du bien au Norvégien, moins performant depuis son retour de blessure. Pour cette opposition en Carabao Cup, Guardioa devrait faire tourner mais garder un XI compétitif.

En face, la magie Potter semble s'estomper du côté de Chelsea. En effet, après un départ rêvé, les viennent de prendre seulement 2 points sur les 12 derniers possibles. Tenu en échec à Brentford (0-0) puis par Manchester United (1-1), Chelsea vient de s'incliner lors des deux dernières journées face à Brighton (4-1) et contre Arsenal (0-1). Contre les, les ont livré une piètre prestation à domicile, se créant très peu d'opportunités. Potter déplore plusieurs absences importantes puisque les Kanté, Chilwell, Reece James, Kepa, ou Fofana sont tous sur le flanc. A l'instar de Guardiola, Potter devrait donner du temps de jeu à des éléments moins utilisés, on pense notamment aux Broja, Zakaria, Ziyech ou Gallagher. Dans cette grisaille, Chelsea a cependant réussi à remporter son groupe de Ligue des Champions et disputera les 8de finale de la Ligue des Champions. Dans son Etihad, City devrait faire le job face à une formation de Chelsea en retrait ces dernières semaines.