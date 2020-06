Pronostic Manchester City Burnley : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Manchester City tranquille face à Burnley

Sans espoir de conserver son titre de champion, Manchester City a montré pour la reprise qu'il ne lâcherait pas si facilement sa 2place. Opposé à domicile mercredi dernier à Arsenal à l'Etihad Stadium, City a mis une mi-temps à retrouver son efficacité avant de dérouler face à desbien pâles (3-0). Sur ses 4 derniers matchs de Premier League, Man City en a gagné 3 sans encaisser de but (Arsenal, mais aussi 1-0 contre Leicester et 2-0 contre West Ham).

En face, Burnley est 11de Premier League et devrait une nouvelle fois se maintenir grâce à sa solidité. Avant la coupure, lesavaient enchaîné deux matchs nuls fermés (0-0 à Newcastle et 1-1 à domicile face à Tottenham). Souvent largement dominé par City ces dernières années (4-1, 5-0, 5-0 et 1-0), Burnley devrait une nouvelle fois sombrer face aux, sans marquer de but.