Pronostic Manchester City Brighton : Analyse, prono et cotes du match de FA Cup

Manchester City s’impose face à Brighton et file en finale

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur cette demi-finale de FA Cup :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En milieu de semaine, Manchester City a repris la tête de la Premier League en s’imposant face à Cardiff (2-0). Impressionnants depuis plusieurs mois, lesse sont imposés lors de leurs 13 derniers matchs disputés (aux tirs aux buts contre Chelsea en finale de la Carabao Cup). La formation de Guardiola a déjà remporté la Coupe de la Ligue et est en lice dans toutes les autres compétitions. Depuis quelques semaines, City a retrouvé de sa solidité, n'ayant pas encaissé de buts lors de 6 des 8 dernières rencontres.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Brighton a subi un lourd revers à Chelsea en milieu de semaine (3-0). Lesrestent sur deux défaites où ils n’ont pas réussi à marquer. Pour arriver à ce stade de la compétition, Brighton a eu un parcours plutôt clément avec Bournemouth, West Bromwich, Derby et Millwall. En championnat, les joueurs de Chris Hughton font toujours partie des équipes luttant pour le maintien. Pour cette rencontre, nous voyons des Citizens en pleine confiance s’imposer sans concéder de but.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester City Brighton détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !