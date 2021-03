Pronostic Manchester City Borussia Mönchengladbach : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Manchester City tranquille face au Borussia Mönchengladbach

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ + 10€ en EXCLU chez Winamax :

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Manchester City Borussia Mönchengladbach :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Victorieux du match aller (2-0) face au Borussia Mönchengladbach, Manchester City a fait un grand pas vers les quarts de finale. Lesrecevront le club allemand à Budapest (comme lors du match aller) suite aux réglementations en vigueur en Allemagne, interdisant les connexions avec l’Angleterre. Auteur d’une saison dernière décevante, City s’est parfaitement repris et est en course sur tous les tableaux lors de cet exercice. En effet, la bande à Guardiola va disputer la finale de la Carabao Cup face à Tottenham, les quarts de finale de la FA Cup face à Everton, ce 8de finale de Ligue des Champions et compte 15 points d’avance sur son premier poursuivant en Premier League. Lesont connu une série incroyable de 21 victoires consécutives, stoppée dans le derby par Manchester United. Les protégés de Pep Guardiola se sont parfaitement relancés suite à ce revers et viennent consécutivement de dominer Southampton (5-2) et Fulham (0-3). Comme à son accoutumé, le coach catalan va faire tourner son équipe et devrait réintégrer les De Bruyne, Gündogan, Sterling ou Foden, sur le banc contre les. Au rayon des bonnes nouvelles, City a vu Aguero retrouver le chemin des filets, après plus d’un an sans but en Premier League, marqué par de lourdes blessures.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Borussia Mönchengladbach vit des heures compliquées. En effet, les hommes de Marco Rose viennent d’enchaîner une sixième défaite consécutive, toutes compétitions confondues. Ce week-end, c'est la modeste formation d’Augsbourg s’est imposée face à Gladbach’ (3-1). Ce passage délicat vient annihiler une première partie de saison intéressante qui avait vu le club allemand sortir de son groupe de Ligue des Champions, pourtant extrêmement relevé avec le Real, l’Inter et le Shakhtar. En Bundesliga, les partenaires de Pléa étaient également dans le coup pour les places qualificatives de la Ligue des Champions mais se retrouvent désormais décrochés avec 11 points de retard sur l’Eintracht Francfort, 4. Comme lors de ses deux dernières rencontres gagnées avec 3 buts d'écart, City devrait s’imposer facilement face à une formation de Gladbach’ qui n’y arrive plus et qui semble démoralisé depuis l'annonce de départ de son entraîneur Marco Rose chez le Borussia Dortmund en fin de saison.- Déposez jusqu'à 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez en + un pari gratuit de 10€ à votre disposition.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester City Borussia Mönchengladbach encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !