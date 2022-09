Pronostic Manchester City Borussia Dortmund : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

Manchester City – Dortmund : Haaland au centre des débats

Finaliste malheureux de la Ligue des Champions il y a deux saisons, Manchester City a vu l’an passé son parcours s’arrêter face au futur vainqueur, le Real Madrid. Double champion anglais en titre, lesont plutôt bien lancé leur saison de Premier League pour se retrouver en 2place au classement, derrière une équipe d’Arsenal qui retrouve de sa superbe. Comme souvent dans les débuts de saison, les Skybues ont connu quelques couacs avec des nuls face à Newcastle et Aston Villa, et une défaite face à Liverpool lors du Community Shield. Lors de son dernier match de championnat, Man City a connu un temps faible en fin de match à Villa Park qui s’est conclu par l’égalisation des Villans (1-1). En Ligue des Champions, lesn’ont pas raté leur entrée en lice la semaine avec une large victoire (0-4) contre le FC Séville, dans un match avec deux buts de la pépite Haaland. Le Norvégien excellent à Dortmund, sera au cœur des attentions des 2 équipes ce mercredi. Puissant, l’attaquant des Skyblues a déjà inscrit 13 buts sous ses nouvelles couleurs, toutes compétitions confondues. Censé affronter Tottenham le week-end dernier, le groupe de Guardiola a vu son match être reporté suite au décès de la Reine.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Dortmund a profité de l’argent récolté par la vente du Norvégien pour attirer plusieurs joueurs parmi lesquels on retrouve Süle, Haller, Modeste, ou Schlotterbeck. Recruté pour remplacer Haaland, Haller livre un combat contre la maladie. Son absence a été compensée par le recutement d’Anthony Modeste, auteur d’un très bon exercice dernier avec Cologne. Les protégés du croate Terzic ont eux aussi parfaitement lancé leur campagne européenne en dominant Copenhague (3-0) avec des buts de Reus, Guerreiro et Bellingham. Les Marsupiaux ont réussi le coup de force de conserver leur joueur anglais, désiré par toutes les grosses écuries anglaises. Suite à son succès en C1, Dortmund n’a pas su enchaîner ce week-end et a été humilié pour la première de Marco Rose à la tête de Leipzig (3-0). Ce revers est déjà le second de la saison et pousse Dortmund en 5position du classement de la Bundesliga avec 2 points de retard sur le leader, l’Union Berlin. Impressionnant depuis de longs mois dans son stade, City devrait profiter de la motivation décuplée d’un Haaland pour s’imposer face à Dortmund.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester City Borussia Dortmund détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !