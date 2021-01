Pronostic Manchester City Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Le rouleau compresseur Manchester City est lancé face à Aston Villa

Au sortie d'une saison où les échecs auront été plus marquants que le seul titre récolté (en Carabao Cup), Manchester City a balbutié son football pendant la première partie de saison. Le succès obtenu à Stamford Bridge lors des fêtes de fin d'année, semble avoir lancé les hommes de Guardiola. En effet, City vient de remporter ses 8 derniers matchs toutes compétitions confondues, en encaissant seulement deux buts. La défense des, souvent pointée du doigt ces dernières années, a retrouvé de sa stabilité depuis l'arrivée de Ruben Dias et le retour en forme de John Stones. L'international anglais s'est également montré tranchant offensivement ce week-end en inscrivant un doublé face à Palace (4-0). Ce succès a permis auxde revenir à 2 points de Man U. La bande à Guardiola possède, en plus, un match en retard, ce qui en fait potentiellement le leader de Premier League. Souvent décriés, les Mancuniens sont même redevenus les grands favoris pour le titre Outre Manche.

Man City a un test intéressant à jouer face à une formation d'Aston Villa décomplexée depuis le début de saison. En revanche, les Villans pourraient manquer de rythme car leurs deux dernières rencontres ont été reportées suite à une vague de Covid qui a touché l'effectif professionnel. Pour son dernier match en Premier League, Villa s'était incliné à Old Trafford face à Man U en livrant une très bonne prestation (1-0). Porté par un excellent Jack Grealish, le club de Birmingham a réalisé d'excellents résultats en déplacements mais, en manque de rythme, il devrait souffrir face à une formation de Manchester City qui semble avoir trouvé sa cadence.