Pronostic Manchester City Arsenal : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Des buts de chaque côté entre Man City et Arsenal !

Manchester City accueille Arsenal en match en retard de la 28journée. Cette rencontre oppose Mikel Arteta, le nouvel homme fort des Gunners, à Pep Guardiola, son "maître". Il y a 10 jours, lesont remporté laface à Aston Villa (2-1) et ont ensuite difficilement battu Sheffield Wednesday en FA Cup (1-0). De retour en Premier League, lesse sont inclinés dans le derby de Manchester face à United (2-0). Avant ce match en retard, Manchester City accuse un retard de 25 points sur Liverpool. Les protégés de Guardiola ont dit adieu à la Premier League et se focalisent désormais sur les Coupes et notamment sur la Ligue des Champions, où ils affrontent le Real Madrid en huitième de finale retour. Lesse montrent actuellement moins performants dans le jeu qu’ils ne l’ont été, le match à Old Trafford l’a une nouvelle fois démontré.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Disciple de Pep Guardiola, Mikel Arteta a repris les rênes d’Arsenal en fin d’année 2019. Battu pour sa première par Chelsea, Arteta a permis à son équipe de rester invaincu depuis en Premier League. Toutes compétitions confondues, lesont seulement perdu une rencontre lors du seizième de finale retour d’Europa League face à l’Olympiakos. Le week-end dernier, Arsenal a souffert pour s’imposer face à West Ham. Alexandre Lacazette, entré en cours de match, a délivré son équipe sur une offrande d’Ozil. Neuvième du classement, la bande à Arteta ne pointe qu’à 5 points de Manchester United,5e. Un succès les replacerait dans la lutte pour les places qualificatives à la Ligue des Champions. Cette rencontre s’annonce ouverte entre deux formations joueuses (68 buts en 28 journées pour City et 40 pour Arsenal), nous voyons des buts de chaque côté, comme lors de 6 des 7 dernières confrontations à l’Etihad.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 100€ SANS CONDITIONS- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner(155€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 100€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecRetrouvez le Pronostic Manchester City Arsenal encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !