Pronostic Manchester City Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Des buts de chaque côté entre Manchester City et Arsenal

La 5e journée de premier League nous offre une très belle affiche entre Manchester City et Arsenal ce samedi. Pep Guardiola a affronté lors de la journée précédente l'un de ses mentors, Marcelo Bielsa. Ses protégés n'ont pas été en mesure de s'imposer face aux hommes de l'ancien coach marseillais dans une rencontre s'étant terminée avec des buts des deux côtés (1-1). Ce samedi, l'entraineur des Citizens retrouve Mikel Arteta, formé lui par le Catalan. Eliminé dès les quarts de finale de la Ligue des Champions par Lyon, Guardiola est sous pression. Le début de saison des Citizens ne doit pas le rassurer car après 3 matchs disputés, City compte seulement 4 points au compteur. Vainqueur de Wolverhampton pour son 1er match (1-3), City a ensuite subi une lourde défaite à l'Etihad face à Leicester (5-2). Lors de la dernière journée, les Citizens ont partagé les points avec Leeds (1-1), signant un 3e match consécutif avec des buts des deux côtés.

En face, Arsenal réalise un début de saison intéressant du point de vue comptable. Après 4 journées, les Gunners possèdent 9 points grâce à leurs 3 victoires face à Fulham (0-3), West Ham (2-1) et Sheffield (2-1). Les hommes de Mikel Arteta se sont en revanche logiquement inclinés à Anfield face à Liverpool (3-1). Au niveau du jeu, Arsenal a été plutôt décevant dans cette affiche malgré un effectif de qualité, auquel vient s'ajouter Thomas Partey, en provenance de l'Atlético. Face à City, Arsenal reste sur une victoire grâce à un doublé d'Aubameyang en demi-finale de la FA Cup. Pour ce match, on devrait voir des buts de chaque côté entre deux équipes offensives, comme lors des 3 premières rencontres de City en Premier League.