Pronostic Manchester City Arsenal : Analyse cote et prono du match de Premier League

Manchester City fait la loi face à Arsenal

Champion en titre, Manchester City a réalisé une très belle saison dernière avec le gain de la Premier League et de la Carabao Cup, mais aussi une place de finaliste en Ligue des Champions. A l'intersaison, le club a vu quelques cadres quitter l'équipe, comme Kun Agüero, parti à Barcelone. En revanche, Pep Guardiola a gardé ses éléments clés que sont Ruben Dias, De Bruyne, Gundogan, Sterling ou Foden. De plus, les Citizen ont frappé fort sur le marché des transferts en enrôlant Jack Grealish, arrivé d'Aston Villa. L'international anglais a été l'un des meilleurs joueurs de PL la saison dernière et sera une arme de plus dans l'armada des Citizens. Pour débuter sa saison, City a subi deux contre-performances face à Leicester (1-0) dans le Community Shield et à Tottenham lors de la 1journée de Premier League (1-0). Néanmoins, ces contre-performances n'ont rien d'alarmantes car l'an passé, City avait également connu une entame poussive. La semaine passée, la bande à Guardiola a profité de la venue du promu, Norwich, pour lancer cet exercice avec une large victoire (5-0), où Grealish a ouvert son compteur but et au cours duquel Gabriel Jesus s'est montré très percutant. De son côté, Arsenal semble repartir sur sa mauvaise routine. La formation londonienne qui a connu de très belles heures sous l'ère Wenger, peine à retrouver son statut. Pour lancer ce nouvel exercice, les Gunners se déplaçaient chez un promu, Brentford. Incapables de rivaliser dans le combat physique, les hommes d'Arteta se sont logiquement inclinés contre les Bees (2-0). Ensuite, Arsenal recevait le champion d'Europe en titre, Chelsea. Un cran au-dessus, les Blues ont fait valoir leur supériorité pour s'imposer à l'Emirates (2-0) devant des fans désabusés. En plus de ces résultats décevants, Arsenal compte plusieurs absents, car Ben White, Thomas Partey ou Gabriel étaient tous indisponibles face aux hommes de Tuchel. De plus, le recrutement des Odegaard, White ou Tavares ne convainc pas les supporters des Gunners. En milieu de semaine, le club londonien s'est racheté en se qualifiant tranquillement pour le prochain tour de Carabao Cup face à West Bromwich Albion (6-0), relégué en Championship, avec un triplé du capitaine Aubameyang. Pour cette affiche de PL, Manchester City qui monte en régime devrait se défaire d'une formation d'Arsenal, loin du compte, et dont la faiblesse défensive devrait lui couter une nouvelle défaite, sans doute assez lourde.