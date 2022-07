Pronostic Malmö Zalgiris : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Malmö renverse Zalgiris

Présent en phase de groupes de Ligue des Champions l’an passé, Malmö avait fini en dernière position d’un groupe relevé dans lequel on retrouvait Chelsea, la Juventus de Turin et le Zenit St Petersbourg. La formation suédoise a ensuite pu se consacrer dans son championnat national, où le club a fini en première position devant l’AIK. Sur le nouvel exercice qui a débuté le 3 avril, Malmö n’occupe que la 5place du classement avec 3 points de retard sur le leader Djurgarden. Battu sur la pelouse de Sundsvall (2-1), le club suédois s’est ensuite repris lors des 3 dernières journées avec des victoires face à Varberg (3-0), Norrkoping (0-2) et le week-end dernier contre Sirius (3-1) avec notamment un doublé du kosovar Sedjiu. Lors du match aller de ce 2tour préliminaire, disputé en Lituanie, Malmö s’est fait surprendre au retour des vestiaires encaissant un but (1-0). Incapables de revenir au score, les Suédois vont tenter de venir à bout du Zalgiris. Au niveau de l’effectif, Malmö possède des joueurs passés par la Ligue 1 comme le vétéran Toivonen ou l’ancien bordelais Kiese Thelin.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Zalgiris Vilnius est le champion en titre de Lituanie. La formation balte a repris très tôt puisqu’elle a déjà disputé un tour de barrage où elle s’est imposée contre le FC Balkani en faisant la différence grâce à son succès à domicile (1-0). Boosté par cette victoire, le Zalgiris a donc réalisé une très bonne affaire lors de l’aller face à Malmö (1-0) en s’imposant face à une équipe suédoise, favorite au coup d’envoi. Le seul buteur de cette rencontre a été le français, Fabien Ourega, passé par le PFC, Sochaux ou Orléans. L’ancien Sochalien n’est pas l’unique tricolore du club puisque l’on retrouve également le piston droit, Joel Bopesu. Lors de cette affiche retour qu'il aura la chance de jouer à domicile, Malmö devrait faire valoir sa supériorité pour se qualifier pour le prochain tour des barrages de la Ligue des Champions. Malmö n'a pas le choix, il faudra gagner pour cela.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(356€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Malmö Zalgiris détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !