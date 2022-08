Pronostic Malmö Sivasspor : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue Europa

Malmö enfonce Sivasspor

Présent en phase de groupes de Ligue des Champions l'an passé, Malmö avait fini en dernière position d'un groupe relevé avec Chelsea, la Juve et le Zenit. La formation suédoise championne en titre devant l'AIK est seulement à la 4place du classement cette saison après 18 journées. De plus, le club suédois a chuté au 2tour préliminaire de la Ligue des Champions (victoire 3-2 à domicile et nul 2-2 en Islande au premier tour face au Vikingur). Face aux champions lituaniens de Zalgiris, Malmö s'est fait surprendre à l'aller (1-0) comme au retour (0-2). Depuis, le club de Toivonen et Kiese Thelin a été reversé dans ces tours qualificatifs de C3 où il a dominé Dudelange : 3-0 à domicile à l'aller et 2-2 au Luxembourg au retour.

En face, ça va bien plus mal pour Sivasspor. Battu largement par le champion turc Trabzonspor (4-0) pour la SuperCoupe du pays lors de son 1match de la saison, le club a ensuite pris 1 seul point sur les 2 premières journées de son championnat. Après avoir concédé le match nul à domicile face au Gaziantespor (2-2), Sivasspor a pris une nouvelle fessée à l'extérieur, ce week-end sur la pelouse de l'Adana Demirspor (3-0). Vainqueur de 7 de ses 8 derniers matchs à domicile, Malmö devrait l'emporter face à une équipe de Sivasspor qui a mal démarré sa saison et qui prend des raclées en déplacement.