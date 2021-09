Pronostic Malmö Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Malmö – Juventus : l’Europe comme tremplin pour la Vieille Dame

Champion de Suède, Malmö avait remporté son championnat devant Elfsborg et Hacken. Pour se qualifier pour la phase de groupe de Ligue des Champions, les Suédois ont dû passer cet été par de nombreux barrages et se sont successivement imposés contre Riga (2-1 en cumulé), HJK (4-3), Rangers (4-2) et Ludogorets (3-2). En revanche, les hommes de Jon Dahl Tomasson n'occupent actuellement que la 3place de leur championnat, à 3 points du leader, Djurgarden. Lors de ses derniers matchs, Malmö a connu un coup de moins bien avec une défaite à Hammarby (2-1) et un nul concédé à domicile contre Norrkoping (1-1). Les joueurs offensifs majeurs de cette formation sont le Croate Colak, auteur de 8 buts, et le Serbe Birmancevic (7 réalisations).

De son côté, la Juventus a vu sa domination en Italie être stoppée par l'Inter Milan la saison passée. Pour relancer la Vieille Dame, Agnelli a décidé de rappeler un coach qui connaît parfaitement la maison, Allegri. Le technicien italien a été obligé de laisser partir Cristiano Ronaldo, désireux de partir. Au niveau du recrutement, les Bianconeri se sont attachés les services du milieu international Locatelli en provenance de Sassuolo, mais aussi de Moise Kean, de retour d'Everton et du PSG. Le début de saison de la Juventus est loin d'être convaincant puisqu'après un nul contre l'Udinese (2-2), la formation piémontaise s'est inclinée à domicile contre Empoli (0-1) et à Naples le week-end dernier. Samedi, les Turinois sont pourtant parfaitement rentrés dans leur match face au Napoli grâce à Morata. En revanche, la Juve n'a pas su tenir son rang en seconde période et s'est fait rattraper (score final défaite 2-1). Fautif à Udine, Szczesny a une nouvelle fois commis des erreurs contre les attaquants napolitains. Pour ce déplacement en Suède, la Juventus devrait pouvoir compter sur son maître à jouer et capitaine, l'Argentin Paulo Dybala, de retour de sélection et absent ce week-end (1 but en 2 matchs cette saison). Déterminée à se relancer, la Vieille Dame devrait faire le taf chez une équipe de Malmö logiquement à sa portée.