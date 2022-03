Pronostic Mali Tunisie : Analyse, cotes et prono du barrage aller pour la Coupe du Monde 2022

La Tunisie va chercher un résultat au Mali

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Mali Tunisie :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour atteindre ces barrages pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le Mali a facilement dominé son groupe de qualification qui comprenait également l’Ouganda, le Kenya et le Rwanda. Lors de ces éliminatoires, les Maliens sont restés invaincus avec 5 succès pour un nul (sur la pelouse de l’Ouganda) mais ont surtout réussi la performance de ne pas encaisser le moindre but lors de ces 6 rencontres. Sur leur lancée, les Aigles ont participé à la Coupe d’Afrique des Nations où ils ont réalisé une bonne phase de groupe avec un nul contre la Gambie et des victoires contre la Mauritanie et … la Tunisie (0-1). Le parcours des Maliens s’est ensuite arrêté au stade des 8e de finale face à la Guinée Equatoriale lors de la séance des tirs aux buts. Le sélectionneur des Aigles Mohamed Magassouba s’appuie sur sa colonie de joueurs évoluant en Ligue 1 avec Traoré de Rennes, Kouyaté de Metz, Doucouré de Lens, Doumbia de Reims ou Koné de Lorient, mais aussi sur Djenepo de Southampton, Doucouré d’Everton ou Haidara de Leipzig. En revanche, l’excellent Falaye Sacko s’est gravement blessé avec l’ASSE et est absent pour ce rassemblement.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Tunisie avait réussi à se qualifier pour le Mondial 2018 en Russie mais n’avait pas pu sortir de son groupe très relevé qui comprenait l’Angleterre et la Belgique. Depuis, les Tunisiens ont assuré l’essentiel en dominant un groupe pas facile avec la Guinée Equatoriale, la Zambie et la Mauritanie lors des éliminatoires pour le Mondial 2022. Les Aigles de Carthage ont remporté cette poule et jouent donc leur qualification lors de cette double confrontation face au Mali, contre lequel ils avaient perdu lors de leur premier match de la CAN. Suite à ce revers, les Tunisiens avaient réagi pour décrocher leur place en huitième où ils avaient réussi un exploit en sortant le Nigéria avant de buter sur le Burkina Faso en quart de finale. Pour tenter de prendre une option sur la qualification, la Tunisie compte évidemment sur le Stéphanois Khazri, homme fort des Aigles de Carthage. Aux côtés du capitaine des Verts, on retrouvera les Bronn (Metz), Skhiri (Cologne), Msakni (Al Arabi) ou le jeune Mejbri de Manchester United. Cette manche aller entre le Mali et la Tunisie s’annonce très serré, la Tunisie semble en mesure de ramener au moins un nul avant le retour à Radés.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Mali Tunisie encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !