Pronostic Mali Mauritanie : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

Un bon départ du Mali face à la Mauritanie!

Le Mali est resté invaincu lors des qualifications à cette Coupe d'Afrique des Nations. Premiers de leur groupe, les Maliens ont devancé le Burundi, le Gabon et le Soudan du Sud. Les Aigles restent cependant sur deux matchs de préparation sans victoire : défaite contre l'Algérie (3-2) et nul contre le Cameroun (1-1). Dans cette sélection, on retrouve de nombreux joueurs qui foulent les pelouses du championnat de France, dont Coulibaly de Nantes, Doumbia de Reims, Niane de Troyes, Koné du LOSC, ou encore les Lensois Haïdara et Doucouré. La star de cette équipe est l'attaquant du FC Porto Marega qui fait souvent la différence grâce à sa puissance. De son côté, la Mauritanie a réussi à se qualifier pour la première fois de son histoire pour une CAN. Avant d'arriver en Egypte, les Lions de Chinguetti ont terminé à la 2place d'un groupe qui comprenait l'Angola, le Botswana et le Burkina Faso. La campagne de matchs amicaux s'est clos sur une défaite face au Bénin mais avait débuté par un succès face à Madagascar. Sur cette rencontre, nous voyons une formation malienne plus expérimentée et supérieure sur le papier s'imposer pour les débuts de la Mauritanie dans une CAN.