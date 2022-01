Pronostic Mali Mauritanie : Analyse, cotes et pronostic du match de la CAN 2022

Le Mali face à une Mauritanie inoffensive

Arrivé au Cameroun avec beaucoup d'ambitions, le Mali pourrait être déjà qualifié pour les 1/8en fonction des résultats de mercredi. En effet, les Aigles ont déjà pris 4 points et seront sans doute au pire dans les meilleurs 3. Opposé à la Tunisie lors du 1match, le Mali l'a emporté 1-0 (but du solide Ibrahima Koné) au bout d'une fin de rencontre marquée par un arbitrage hallucinant. Pour son deuxième match, les Maliens menaient de nouveau 1-0 (sur un nouveau penalty inscrit par Koné) face à de surprenants Gambiens qui ont su égaliser en fin de match. Avant la CAN, les coéquipiers s'étaient qualifiés pour les barrages la Coupe du Monde 2022, réalisant une très bonne campagne éliminatoires avec 5 succès pour un seul match nul dans sa poule du 2tour.

Après 7 années avec Corentin Martins à sa tête, la Mauritanie a tourné la page en octobre 2021, après avoir été sorti des éliminatoires du Mondial 2022, en dernier place de son groupe. Un coup dans l'eau pour la sélection qui est déjà éliminé après 2 journées. Désormais coaché par un autre Franco-Portugais, Didier Gomes Da Rosa, la Mauritanie a été dominée d'abord par la Gambie (1-0), avant d'exploser (4-0) face à une Tunisie revancharde de son match perdu face au Mali. N'ayant pas encore inscrit le moindre but, la Mauritanie pourrait sortir de cette CAN fanny, face à un Mali supérieur.