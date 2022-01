Pronostic Mali Guinée Equatoriale : Analyse, cotes et pronostic du 8e de finale de la CAN 2022

Le Mali file en quart face à la Guinée Equatoriale

Pas spécialement attendu comme l'un des candidats pour remporter le trophée, le Mali a réalisé un excellent début de compétition qui montre tout le potentiel de cette sélection. Les Aigles ont lancé cette CAN en s'imposant face à la Tunisie (1-0) sur un penalty d'Ibrahima Koné. Cette victoire logique avait été éclipsée par les décisions improbables de l'arbitre, qui avait perdu le fil du match en fin de partie. Ensuite, la sélection malienne a largement dominé son 2e match face à la Gambie mais a concédé un penalty en toute fin de match (score final 1-1). Finalement, les Aigles ont terminé sur une bonne note en disposant de la Mauritanie (2-0) avec notamment la 3e réalisation d'Ibrahima Koné. Cette sélection s'appuie sur une excellente paire de milieu de terrain avec Haidara de Leipzig et Bissouma de Brighton. Le Seagull confirme son excellente forme lors de cette CAN. A leurs côtés, on retrouve le Lensois Haidara, le Rémois Doumbia, le Rennais Hamari Traoré ou le Nantais Koulibaly.

En face, la Guinée Equatoriale fait partie des sélections les plus modestes sur le sol africain. Tombé dans un groupe extrêmement relevé avec la Côte d'Ivoire et l'Algérie, le Nzalang Nacional (surnom de l'équipe) est parvenu à se hisser en huitième de finale. Battue par la Côte d'Ivoire en ouverture (1-0), la Guinée Equatoriale a créé l'une des sensations de la compétition en dominant l'Algérie (0-1) lors de la 2e journée. En tombant le champion en titre, les Guinéens s'offraient un match décisif face à la Sierra Leone. Les partenaires d'Akapo ont saisi leur chance et se sont imposés face aux Sierra Léonais grâce au milieu de terrain de Murcie, Pablo Ganet. En toute fin de rencontre, la Sierra Leone a eu l'occasion d'égaliser mais l'ancien joueur de MLS, Kei Kamara, a vu son penalty arrêter. Les joueurs guinéens évoluent pour la plupart dans les divisions inférieures des grands championnats, notamment en Espagne. Solide lors de la phase de groupe, le Mali devrait dominer une Guinée Equatoriale largement à sa portée.