Pronostic Mali Côte d’Ivoire : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

La Côte d’Ivoire à l'expérience face au Mali

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Mali Côte d’Ivoire :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Éliminé dès la phase de poules lors des 2 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des nations (2015 et 2017), le Mali va redécouvrir les joies d'un match à élimination directe ce lundi. Les Aigles ont fait grosse impression pour leur entrée en lice en surclassant la Mauritanie (4-1). Moins convaincants par la suite, ils ont accroché le point du nul contre la Tunisie (0-0) avant de difficilement battre un faible Angola (1-0).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Côte d’Ivoire dispose de l'un des plus beaux effectifs de cette CAN 2019. Néanmoins, les Éléphants n'ont terminé qu'à la 2e place du groupe D avec 6 points au compteur. Après une victoire étriquée obtenue face à l'Afrique du Sud (1-0), ils ont buté sur le Maroc (0-1). Lors de la dernière journée, les partenaires du Lillois Nicolas Pépé ont enfin fait état de leur grand potentiel, offensif notamment, en prenant facilement la mesure de la Namibie (4-1). Les progrès entrevus lors de cette rencontre laissent penser que la Côte d’Ivoire, championne d'Afrique en 2015, peut s'imposer face à un adversaire a priori à sa portée et ainsi filer en quarts de finale.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Mali Côte d’Ivoire encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !