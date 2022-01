Pronostic Malawi Sénégal : Analyse, cotes et prono du match de la CAN 2022

Le Sénégal logiquement face au Malawi

Profitez de 110€ offerts direct en EXCLU chez Winamax

Profitez de 110€ offerts direct en EXCLU chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Malawi Sénégal chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sur 5 défaites consécutives, le Malawi a mis fin à cette mauvaise série en fin de semaine dernière. Opposés au modeste Zimbabwe qui n'avait plus gagné depuis 13 rencontres,ont pris feu (victoire 2-1) mais il ne faut pas non plus s'enflammer. Sur son premier match de cette CAN, le Malawi s'était incliné face à la Guinée (0-1). La 129nation au classement de FIFA va tenter de prendre au moins 1 point, pour aller chercher une qualification historique (la première) en 1/8de finale de la compétition.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Faisant partie des grands favoris au titre sur cette cette Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal connaît pourtant un début de compétition tumultueux. Très touchée par la covid, la sélection d'Aliou Cissé manque de repères. Et ça s'est vu au niveau des contenus des matchs bien que le Sénégal soit actuellement 1de son groupe avec 4 points. En effet, les Lions de la Teranga ont d'abord souffert pour l'emporter face au Zimbabwe sur un penalty de Sadio Mané au bout du temps additionnel (1-0). Avant de concéder le match nul face à une bonne équipe de Guinée (0-0). Ne pouvant se permettre un faux-pas et récupérant pas mal de joueurs sur ce dernier match, le Sénégal, bien au-dessus du niveau du Malawi, devrait pouvoir s'imposer dans un match fermé comme il l'avait fait face au Zimbabwe.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(365€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(561€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Malawi Sénégal encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !