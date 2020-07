Pronostic Majorque Grenade : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Majorque, la victoire de l’espoir face à Grenade !

Majorque occupe la 19place du classement avec 4 points de retard sur le premier non relégable. Le club des Baléares n’a plus son destin entre ses mains mais va jouer le coup à fond. Majorque a connu une reprise difficile, et galère toujours autant à l'extérieur, mais a réagi à domicile lors des dernières rencontres. Le club insulaire s’est notamment imposé face au Celta Vigo (5-1) et contre Levante (2-0) lors de ses deux derniers matchs dans son stade. Lors de la dernière journée, Majorque s’est bien défendu mais s’est incliné face à une équipe du FC Séville qui finit fort.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Promu, Grenade est assuré de se maintenir et aurait pu encore être européen avec plus de régularité. Depuis la reprise, le club andalous a signé 3 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Lors de la dernière journée, les hommes de Martinez ont été battus par le Real Madrid (2-1), ce qui rend compliqué une éventuelle qualification en C3. Solide à domicile sur les dernières journées, Majorque pourrait jouer son va-tout et remporter ce match important dans l’optique du maintien.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Majorque Grenade détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !