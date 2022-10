Pronostic Majorque Espanyol Barcelone : analyse, cotes et prono du match de Liga

Majorque confirme face à l'Espanyol Barcelone

Match entre deux équipes qui veulent éviter de se faire peur cette saison et qui préféraient jouer le milieu de tableau que le maintien. 12avec 12 points, Majorque vient de se rassurer en allant chercher une superbe victoire à Valence samedi (1-2) avec un but de Muriqi (5 buts) qui revenait de suspension, et un autre du très intéressant Lee Kang-In. Une 3victoire cette saison pour les Insulaires qui n'ont perdu que face à des "gros" : la Sociedad, Séville, Barcelone, le Bétis et le Real. Ce vendredi, Majorque va tenter d'enchaîner une 2e victoire consécutive pour la première fois de la saison. En face, l'Espanyol est aussi irrégulier que Majorque cette saison. 14avec 2 points de retard sur leur adversaire du jour, les Catalans restent sur un mauvais nul concédé à domicile face à Elche (2-2), lanterne rouge, et une défaite à Osasuna (1-0). En termes de dynamique, avantage à Majorque qui en plus reçoit. D'autant plus que l'Espanyol Barcelone prend beaucoup trop de buts (19 déjà en 11 matchs) et que Majorque sait parfois verrouiller (12 buts encaissés). A la maison, Majorque pourrait l'emporter.