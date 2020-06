Pronostic Majorque Celta Vigo : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Le Celta Vigo sur sa lancée pour assurer son maintien en Liga face à Majorque

Une tendance commence à se dessiner concernant le bas de tableau du championnat espagnol. En effet, depuis la reprise de la Liga, 3 clubs stagnent dans les bas-fonds du classement (l'Espanyol lanterne rouge l'Espagnol, le 19Leganes et... Majorque) et les autres prennent leurs distances. Dix-huitièmes donc, les Insulaires comptent 8 points de retard sur le Celta Vigo (premier non relégable). A 6 journées de la fin, la messe est probablement dite pour cette équipe sevrée de victoire depuis la reprise avec 4 défaites (Barcelone, Villareal, Real Madrid, Bilbao) et un nul décevant à la maison contre Leganes (1-1). En face, le Celta Vigo de Iago Aspas a été dans la zone rouge cette saison. Mais comme ses partenaires, l'international de la Roja a bien compris l'urgence de la situation et la formation galicienne est redevenue très solide depuis plusieurs semaines. Vigo n'a perdu qu'à une seule reprise lors des 10 dernières journées de Liga, dans les derniers instants de son match de reprise face à un Villarreal en feu en ce moment (0-1). Sinon, le Celta a tenu en échec le Real (2-2), le Barca (2-2), battu Séville (2-1) et la Sociedad (1-0), et a cartonné Alaves à la maison il y a 10 jours (6-0). Dans la continuité de ces excellents résultats, le Celta Vigo semble capable de ramener les 3 points des Baléares.