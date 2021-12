Pronostic Majorque Celta Vigo : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un Majorque – Celta Vigo avec des buts de chaque côté

La 17journée de Liga débute avec une opposition entre Majorque et le Celta Vigo. De retour dans l'élite du football espagnol, les Insulaires se comportent plutôt bien avec une 12place de Liga et 7 unités d'avance sur la zone de relégation. Majorque a fait du surplace pendant plusieurs semaines avec 6 nuls et une défaite mais s'est repris de très belle manière le week-end dernier en réalisant un exploit au Wanda Metropolitano. Menés au score, les joueurs de Majorque ont renversé le match en toute fin de rencontre avec des réalisations de Russo et de Kubo. A domicile, le club insulaire se montre solide puisqu'il ne s'est incliné qu'une seule fois, lors de la réception d'Osasuna (2-3). De son côté, le Celta Vigo se trouve à la 14place avec 4 points d'avance sur la relégation et 3 unités de retard sur son adversaire du jour. La formation galicienne avait connu une saison dernière faite de hauts et de bas, mais était parvenue à relever la tête lorsqu'Eduardo Coudet avait repris l'équipe. Après avoir signé 3 nuls face au Rayo Vallecano (0-0), le FC Barcelone (3-3) et Villarreal (1-1), le Celta s'est imposé sur la pelouse du Deportivo Alaves (1-2) avec des réalisations des meilleurs buteurs de l'équipe, Mina (5 buts) et Aspas (7 buts). En revanche, le club de Vigo s'est incliné contre Valence (1-2) lors de la dernière journée. Cette opposition entre deux équipes plutôt en forme lors des dernières journées pourrait nous offrir un match agréable avec des buts de chaque côté comme lors des 4 derniers matchs de championnat du Celta Vigo, et le dernier de Majorque.