Pronostic Madagascar Tunisie : Analyse, prono et cotes du quart de finale de la CAN 2019

Madagascar tient tête à la Tunisie

Petit poucet de ces quarts de finale, Madagascar brille pour la toute 1ère Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Lors de la phase de poules, l'équipe a terminé, à la surprise générale, en tête du groupe B avec 7 points au compteur. Les partenaires de Lallaina Nomenjanahary ont débuté par un match nul contre contre la Guinée (2-2) avant de s'imposer face au Burundi (1-0) et au Nigéria (2-0). En 8ème de finale, ils se sont qualifiés aux dépens de la République Démocratique du Congo qui n'avait pas brillé auparavant. A égalité à l'issue des prolongations (2-2), Madagascar a fait la différence à l'issue de la séance de tirs au but.

En face, la Tunisie n'a toujours pas remporté le moindre match depuis le début de la compétition. Cela ne l'a pas empêché de se hisser en quarts de finale. Présents dans le groupe E, les Aigles de Carthage se sont adjugés la 2ème place du classement après avoir concédé des matchs nuls contre l'Angola (1-1), le Mali (1-1) et la Mauritanie (0-0). Opposés au Ghana au tour précédent, ils ont validé leur ticket pour les quarts de finale suite à la séance de tirs au but. Peu convaincante dans le jeu, la Tunisie reste tout de même difficile à jouer et aucune équipe ne s'est imposée face à elle jusqu'à maintenant. Ce jeudi, nous voyons les deux formations se neutraliser à l'issue des 90 minutes.