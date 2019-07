Pronostic Madagascar République Démocratique du Congo : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

Madagascar continue sa route face à la République Démocratique du Congo

Madagascar vit un rêve éveillé pour la 1participation de son histoire à une Coupe d'Afrique des Nations. Présente dans le groupe B, la sélection s'est adjugée, à la surprise générale, la tête du classement. Après avoir obtenu un bon point contre la Guinée pour leur entrée en lice (2-2), les partenaires de l'ancien Lensois Nomenjanahary ont continué de surprendre tous les observateurs en dominant le Burundi (1-0) et le Nigeria (2-0). La sélection malgache a gagné le respect de ses adversaires et espère désormais poursuivre son superbe parcours. En face, la République Démocratique du Congo, qui a fini parmi les meilleurs 3, est passée tout proche de la correctionnelle lors de la phase de groupes. En effet, les hommes de Florent Ibenge ont débuté par 2 défaites face à l'Ouganda (0-2) et à l'Egypte (0-2). Dos au mur avant de disputer la 3journée, ils ont brillamment réagi en surclassant un bien faible Zimbabwe (4-0). En pleine confiance, Madagascar a une superbe opportunité de faire perdurer sa belle aventure en prenant le dessus sur un adversaire qui n'a pas rassuré jusqu'à maintenant.