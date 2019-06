Pronostic Madagascar Nigeria : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

Les Zébus de Madagascar peuvent tenir tête aux Super Eagles

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Qualifié pour cette Coupe d'Afrique des nations, Madagascar a réussi un très bon premier match face à la Guinée. Les Zébus ont accroché le nul contre une formation rompue aux joutes africaines (2-2). Ensuite, les Malgaches ont su décrocher une victoire dans cette Coupe d'Afrique des nations face au Burundi (1-0). Nicolas Dupuis, le sélectionneur insulaire, était en plus privé de l'expérience de Jérémy Morel, blessé, sur ces deux premiers matchs. Les Malgaches sont proches d'accrocher une qualification historique pour les huitièmes de finale. Un nul leur suffirait.

De leur côté, les Super Eagles ont réalisé deux solides, mais peu flamboyantes prestations, s'imposant sur le même score de 1-0 face à la Guinée et contre le Burundi. Qualifié pour les huitièmes de finale, Gernot Rohr devrait faire tourner en prévision des matchs à élimination directe, et cela, d'autant plus que les conditions climatiques sont éprouvantes pour les organismes sur ce début de CAN. Pour ce match, nous voyons Madagascar accrocher des Super Eagles déjà qualifiés.