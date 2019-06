Pronostic Madagascar Burundi : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

Des buts de chaque côté entre Madagascar et le Burundi

Pour ses débuts en Coupe d'Afrique des Nations, Madagascar a réussi une très bonne première. Opposés à la Guinée, les Malgaches, pourtant d'abord menés, ont réussi à revenir au score et ont même été devant au tableau d'affichage. Finalement rattrapés par les Guinéens, Madagascar peut être fier de son équipe avec ce nul (2-2). Une victoire contre le Burundi les placerait même en tant que qualifiable avant la dernière journée. Jérémy Morel, qui a récemment intégré la sélection mais qui était blessé lors du 1er match, devrait être opérationnel pour cette seconde rencontre et apporter toute son expérience.

De son côté, le Burundi a posé de nombreux problèmes au Nigeria. Cependant, à 15 minutes de la fin, les Hirondelles ont cédé face à Ighalo, qui a offert la victoire aux Super Eagles. Les Burundais sont désormais dans l'obligation de prendre des risques pour s'imposer dans ce 2e match et cela pourrait nous offrir un match ouvert, d'autant plus que Madagascar ne ferme pas le jeu. Pour ce match, nous voyons des buts de chaque côté, à l'image de 4 des 6 dernières rencontres de Madagascar et de 8 des 10 dernières du Burundi.