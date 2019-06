Pronostic Macédoine Pologne : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

La Pologne s'impose en Macédoine !

Profitez de votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Macédoine du Nord - Pologne :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après avoir totalement manqué sa Coupe du monde en étant éliminé au bout de deux matchs de poules, la Pologne a eu du mal à se remettre de cet échec et l’a prouvé lors de la Ligue des Nations. Les Aigles ont été rétrogradés en Ligue B suite à leur dernière place concédée, derrière le Portugal et l’Italie. L’onde de choc passée, les partenaires de Kamil Glik semblent avoir enfin retrouver leurs esprits. En effet, ils ont parfaitement entamé leurs éliminatoires pour cet Euro 2020 en allant d’abord cherché un précieux succès en Autriche (0-1) puis en dominant tranquillement la Lettonie quelques jours plus tard (2-0).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Ces deux succès ont permis aux Polonais de retrouver la confiance dont ils manquaient cruellement. En face, la Macédoine du Nord n’a évidemment pas participé au Mondial russe mais a bien tenu son rang lors de la Ligue des Nations, face à des adversaires particulièrement modestes telle que l’Arménie, Gibraltar et le Liechtenstein. Actuellement 3èmes de leurs groupes de qualifications, les Macédoniens n’ont joué que face à la Lettonie (victoire) et la Slovénie (match nul). Contre la Pologne qui a retrouvée tous ses cadres et son enthousiasme, l’opposition devrait être tout autre et certainement trop importante pour la Macédoine.- Vous avez le droit à votre 1pari de 100€ remboursé EN ARGENT RÉEL- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont remboursés EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Macédoine du Nord Pologne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !