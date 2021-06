Pronostic Macédoine du Nord Pays-Bas : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

Des Pays-Bas qualifiés enchaînent face à une Macédoine du Nord éliminée

Dans le cadre de la dernière journée des matchs du groupe C, les Pays-Bas affrontent la Macédoine du Nord. Cette rencontre ne revêt plus aucun enjeu puisque les Bataves sont assurés de se qualifier et de finir en première position tandis que les partenaires de Pandev sont déjà éliminés. Ce match devrait donc être l’opportunité pour les deux coachs de donner du temps de jeu à des joueurs moins utilisés. La Macédoine du Nord va tenter également de remporter son premier match dans une compétition officielle. Lors de leurs deux premières rencontres, les Macédoniens ont montré des choses intéressantes en tenant tête longtemps à l’Autriche (3-1) et en inquiètent l’Ukraine (2-1). Sélection joueuse, la Macédoine du Nord s’était qualifiée pour ce championnat d’Europe grâce à ses deux victoires en barrages de la Ligue des Nations face au Kosovo et la Géorgie. Le dernier fait d’arme du Petit Poucet remonte aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 de mars, où il s’était imposé face à l’Allemagne.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Victorieux de ses deux premiers matchs face à l’Ukraine (3-2) et contre l’Autriche (2-0), les Pays-Bas sont donc déjà qualifiés pour les huitièmes de finale et sont assurés de finir premiers de leur groupe. Lesréussissent leur retour dans l'élite du football mondial après avoir raté les deux dernières grandes compétitions internationales. Nouvelle recrue du PSG, Gini Wijnaldum a été impressionnant lors de ces deux succès. Le capitaine batave devrait être mis au repos pour ce dernier match sans enjeu, tout comme les autres cadres de cette sélection à savoir les De Jong, Depay (auteur de son 1but face à l’Autriche) ou le surprenant Dumfries, excellent depuis le départ de l’Euro. Pour les remplacer, De Boer possède un beau réservoir avec les Klaassen, Gravenberch, le prometteur Malen ou encore le buteur Luuk De Jong. Comme avec Séville où il a beaucoup marqué cette saison malgré le fait qu'il ait été devancé par En-Nesyri, le grand attaquant devrait prendre sa chance sur cette rencontre. Déterminés à conserver son excellente dynamique, les Pays-Bas pourraient s'imposer à Amsterdam face à la Macédoine du Nord.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 200€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 200€ pour continuer à parier.avecavecavecavecavecqui vous offre 200€ de bonus au lieu de 150€avec, sponsor de Monacoavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Macédoine du Nord Pays-Bas détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !