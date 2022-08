Pronostic Maccabi Tel Aviv Nice : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue Europa Conférence

Un 3e nul en 3 matchs pour Nice chez le Maccabi Tel Aviv ?

Champion d'Israël en 2019 et 2020 mais seulement 3e la saison passée, le Maccabi Tel Aviv n'a plus son lustre d'antan où il parvenait à se qualifier pour la Ligue des Champions. Cependant, ce club historique a des ambitions cette saison. Vieillissant, le buteur Tal Ben Haim a été remplacé par la star du pays Zahavi, de retour du PSV et auteur déjà de 2 buts. De plus, une autre grande figure de la sélection israélienne, Nir Bitton, est arrivé du Celtic. Alors que Nice entre dans ces tours préliminaires, le Maccabi en a déjà passé deux, éliminant les Azéris de Zira (victoire 3-0 à l'extérieur et match nul 0-0 à domicile au retour) et les Grecs d'Aris (victoire 2-0 à domicile à l'aller et défaite 2-1 à l'extérieur). En revanche, le championnat israélien n'a pas encore redémarré.

En face, l'OGC Nice a connu pas mal de remue-ménage à l'intersaison et ça se voit dans les résultats et le jeu. Exit Christophe Galtier (coach) et Julien Fournier (directeur sportif) et rebonjour Lucien Favre qui travaille avec un collège de personnes sur le recrutement. Démarré tard, ce dernier a accéléré ces dernières semaines avec les arrivées des expérimentés Ramsey et Schmeichel mais une partie de l'équipe est nouvelle, et Favre joue avec un nouveau système. Jamais très serein mais pas à la rue non plus, Nice a fait deux matchs nuls (1-1 à chaque fois) sur ses 2 premiers matchs de la saison : chez le promu Toulouse qui a bien démarré, et à domicile face à Strasbourg qui s'était classé 6e la saison passée juste derrière les Aiglons. En Israël où il n'est jamais facile de l'emporter, Nice pourrait enchaîner un nouveau match nul ce jeudi face au Maccabi de Zahavi.