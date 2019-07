Pronostic Maccabi Haïfa Strasbourg : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Des buts de chaque côté entre le Maccabi et Strasbourg

Le Maccabi Haifa a débuté sa campagne d'Europa League début juillet. Pour leur première double confrontation, les Israéliens ont dominé les Slovènes de Mura (5-2 en cumulé). Deuxième de son championnat national la saison passée, le Maccabi pensait avoir fait le plus dur en Alsace en ouvrant le score par l'intermédiaire de Plakushchenko. Mais quelques minutes plus tard, Habashi a commis l'irréparable en offrant un penalty et une supériorité numérique à Strasbourg. Les Israéliens se sont ensuite écroulés et comptent désormais un déficit de 2 buts par rapport aux Alsaciens (défaite 3-1). Poussé par son public traditionnellement bouillant, le Maccabi va prendre des risques pour faire douter Strasbourg.

De leur côté, les Alsaciens vont vouloir profiter de ces espaces pour marquer ce fameux but à l'extérieur qui les qualifierait sans doute. Thierry Laurey dispose d'un groupe de qualité et peut s'appuyer sur son capitaine Jonas Martin, leader technique de sa formation, de son point d'appui avec Ludovic Ajorque et de la vitesse de Da Costa. Désireux de continuer leur parcours en Europa League, les Strasbourgeois vont mettre tous les ingrédients pour se qualifier. Lors de victoire en Coupe de la Ligue l'an passé, ils ont démontré qu'ils avaient l'état d'esprit coupe pour aller chercher un résultat à l'extérieur. Dans un match qui s'annonce ouvert comme à l'aller, nous voyons les deux équipes marquer.