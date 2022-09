Pronostic Maccabi Haïfa PSG : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions + 100€ offerts DIRECT !

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur Maccabi Haïfa - PSG

Nos paris sur Maccabi Haifa - PSG

Le Maccabi Haïfa, un petit Poucet face à l'ogre parisien

Un PSG appliqué qui ne tente de pas lâcher

Paris avec sa MNM mais sans Kimbempe

Les compos probables pour Maccabi Haifa - PSG :

Paris sérieux face au Maccabi Haifa

Le Maccabi Haifa est considéré à juste titre comme le Petit Poucet de cette Ligue des Champions. Champion d’Israël, le Maccabi a été contraint de disputer les barrages pour se qualifier pour la phase de groupe. La formation israélienne a déjoué les pronostics en éliminant successivement l’Olympiakos, l’Apollon Limassol et l’Etoile Rouge de Belgrade. En revanche, pour son entrée en lice dans cette phase de poules de Ligue des Champions, le Maccabi Haifa a été logiquement battu sur la pelouse du Benfica (2-0). Sur le plan national, le club de Frantzdy Pierrot a déjà pris les commandes en remportant ses 4 premiers matchs de championnat dont le dernier en date ce week-end face à Nes Tziona (3-1). Solide à domicile, le Maccabi est invaincu dans son stade cette saison avec 4 succès, pour un nul lors de la réception de l’Olympiakos.De son côté, le Paris Saint--Germain a bien lancé cette édition de la Ligue des Champions en dominant la Juventus lors de la 1journée (victoire 2-1). Partis pied au plancher, les Parisiens ont rapidement pris un avantage de deux buts grâce à Mbappé, brillamment servi par Neymar puis par son compère Hakimi. Ensuite, le club de la capitale a connu un passage à vide au retour des vestiaires avec la réduction du score turinoise sur un corner bien repris de la tête par McKennie. Dominateur, Paris a ensuite géré sa fin de match avec un Neymar très précieux dans la conservation de balle. Face aux Italiens, le PSG a rencontré des problèmes dans le domaine aérien face au duo Milik – Vlahovic. En championnat ce week-end, le PSG s’est imposé face à Brest (1-0) sur un but de Neymar parfaitement servi par Messi. Les hommes de Galtier ont eu chaud puisqu’ils sont passés proches d’être repris mais Donnarumma a détourné le penalty de Slimani. Premier de Ligue 1, Paris fait face à la pression d’une équipe marseillaise sur ses pas.Le Maccabi Haifa s’appuie sur sa nouvelle recrue, Pierrot, arrivé de Guingamp à l’intersaison. L'international haïtien a déjà inscrit 6 buts depuis son arrivée (dont 5 lors des tours préliminaires de cette C1). A ses côtés, on trouve Omer Atzili qui affiche 6 buts et 2 passes décisives lors des 4 premières journées de championnat. Auteur de 14 réalisations l’an passé, Dean David est pour le moment toujours muet. En face, Paris se déplacera sans son défenseur Presnel Kimpembe, blessé contre Brest. Pour compenser cette absence, Galtier devrait s’appuyer sur Danilo. Sans faire de bruit, le Portugais s’est imposé comme un rouage essentiel dans le dispositif parisien. Sa polyvalence lui permet d’avoir du temps de jeu en défense ou au milieu de terrain.: Cohen - Sundgren, Batubinsika, Seck, Goldberg, Haziza - Abu Fani, Lavi, Chery - David, Pierrot.: Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Danilo - Hakimi, Renato Sanches, Verratti, Mendes - Messi, Mbappé, Neymar.Face à l’adversaire le plus modeste du groupe, Paris doit se montrer sérieux pour ne pas tomber dans le piège israélien. Pour cela, Galette devrait aligner sa meilleure équipe pour tenter de rapidement engranger des points et valider sa qualification pour les 8. La MNM sera donc a priori bien présente au coup d’envoi avec un Neymar brillant depuis le début de saison. Auteur d’un doublé contre la Juventus, Mbappé a raté son match face à Brest et devrait vouloir se racheter ce mercredi. Pas toujours brillant depuis deux matchs, le PSG se montre sérieux et appliqué depuis l’entame de la saison, comme il l’a démontré face à Brest dans un jour sans. Avec la MNM, le danger arrive de tous les côtés, ce qui pourrait désorganiser la défense du Maccabi. Plus fort collectivement et individuellement, Paris ne devrait pas connaître trop de problèmes pour s’imposer à Haïfa.Retrouvez le Pronostic Maccabi Haifa PSG encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !