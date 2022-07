Pronostic Maccabi Haifa Olympiakos : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

L’Olympiakos fait le taf face au Maccabi Haïfa

Le Maccabi Haïfa a remporté la saison dernière son 14e titre de champion. La formation israélienne est habituée à disputer ces barrages mais doit souvent se contenter de l'Europa League. Pour préparer cette nouvelle saison, le Maccabi a disputé deux rencontres amicales face à Malines (revers 1-0) et contre le Vitesse Arnhem avec une nouvelle défaite à la clé (1-0). Cette préparation n'a pas permis au club d'Haïfa d'engendrer de la confiance. Pour son premier match officiel de la saison avec la Super Coupe d'Israël face au Hapoel Beer Sheva, les joueurs de Bakhar se sont inclinés aux tirs aux buts, ce qui fut également le cas lors de la saison dernière en finale de la Coupe d'Israël. Dans cette équipe, on retrouve l'ancien buteur guingampais Frantzdy Pierrot. Le haïtien a connu une première douloureuse puisqu'il a manqué son tir au but.

De son côté, l'Olympiakos est une formation habituée à disputer les compétitions européennes chaque saison. Cette formation est certainement celle qui est la plus régulière au niveau des performances en Grèce. L'équipe de Matthieu Valbuena a survolé le championnat l'an passé en finissant avec 19 points d'avance sur le PAOK. L'équipe grecque a disputé de nombreux matchs amicaux pour se préparer avec des résultats au final décevants. En effet, l'Olympiakos ne s'est imposé qu'à deux reprises face à Dusseldörf et contre l'AZ Alkmaar. Pour sa dernière sortie, le club du Pirée a été dominé par l'Aris Salonique (2-1). Cette équipe comporte plusieurs anciens joueurs de Ligue 1 avec les Lala, Mvila, Cissé, El Arabi ou Valbuena. Lors du dernier mercato, le club grec a attiré le latéral croate de l'Atletico Madrid, Vrsaljko. Habitué aux joutes européennes, l'Olympiakos devrait s'appuyer sur son expérience pour s'imposer dès cette manche aller en Israël face au Maccabi Haïfa.