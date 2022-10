Pronostic Maccabi Haïfa Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

La Juventus se relance face au Maccabi Haïfa

Passé par les barrages, le Maccabi Haïfa montre un visage intéressant lors de cette phase de groupe mais a tout de même signé 3 revers en 3 matchs. En effet, le Paris Saint-Germain avait passé un mauvais moment à Haïfa avant de faire la différence grâce à ses 3 stars. Lors de la première journée, le Maccabi avait été dominé au Portugal par le Benfica (2-0) et la semaine passée, le club a cédé face à la Juve (3-1). A Turin, la défense israélienne a eu des difficultés face à l’activité de Di Maria, impliqué sur tous les buts de son équipe. En fin de rencontre, la formation israélienne avait fait douter le club italien suite à la réduction du score de David parfaitement servi par le maître à jouer de cette équipe, Chery. Dernier de sa poule, le Maccabi a très peu d’espoir d’accrocher l’un des tickets européens. En championnat, les partenaires de Pierrot sont toujours en tête mais ont connu un faux-pas le week-end dernier en s’inclinant sur la pelouse du Maccabi Bnei Raina (1-0).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Juventus s’est partiellement relancée dans ce groupe en dominant donc le club israélien (3-1) à l’aller. Les grands hommes de cette rencontre pour la Vieille Dame ont été les anciens parisiens Di Maria et Rabiot, ainsi que le buteur serbe Vlahovic. Dans un grand soir, l’Argentin a été à l’initiative de tous les buts de son équipe, tandis que le milieu tricolore a signé un doublé. Le grand point positif de cette opposition fut la connexion entre Di Maria et Vlahovic, qui a généré de nombreuses opportunités. Ces 3 premiers points permettent à la Juve d’entretenir l’espoir d’une qualification avant les confrontations à venir face au PSG et au Benfica, mais il sera important, voire primordial de s'imposer en Israël ce mardi. En Serie A, la Juve a perdu de nouveaux points ce week-end en s’inclinant sur la pelouse du Milan AC (2-0). Les Turinois ont reculé en 8position avec déjà 10 points de retard sur le Napoli, leader de Serie A. Sous pression suite aux résultats décevants de son équipe, Allegri ne survivrait pas à un faux-pas en terre israélienne. Suspendu en Serie A, Di Maria effectuera son retour et sera l’un des fers de lance de l’attaque piémontaise. Déterminée à conserver ses chances de qualification, la Juve devrait faire le taf contre le Maccabi Haïfa.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Milan AC Chelsea détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !