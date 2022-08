Pronostic Maccabi Haïfa Etoile Rouge Belgrade : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue des Champions

Le Maccabi Haïfa toujours plus fort face à l'Etoile Rouge de Belgrade

Auteur d'une saison dernière excellente (champion d'Israël et finaliste de la coupe nationale), le Maccabi Haïfa rêve maintenant de disputer sa 1Ligue des Champions depuis 2010. Le club s'en est donné les moyens, en ayant d'abord signé la plus grosse surprise du 2tour préliminaire en dominant l'Olympiakos grâce à un match retour quasi parfait. Après avoir concédé le nul à domicile, le Maccabi Haïfa a écrasé le club grec dans son stade du Pirée (0-4). La semaine passée, le champion israélien a éliminé l'Apollon Limassol, en faisant le travail dès le match aller : victoire 4-0 à domicile, défaite 2-0 au retour à l'extérieur. Le Maccabi n'a pas encore redémarré son championnat mais a perdu la SuperCoupe d'Israël aux tirs au but face à l'Hapoël Beer Sheva. Arrivé cet été en provenance de Guingamp, Frantzdy Pierrot a déjà marqué 3 buts en 4 matchs.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l'Etoile Rouge de Belgrade a signé le doublé coupe-championnat la saison passée. Habitué de ces tours préliminaires de Ligue des Champions et présent en phase de groupes en 2018 et 2019, le club est entré directement en lice au tour précédent. Opposée à une équipe à sa portée (le champion arménien, le Pyunik Erevan), l'Etoile Rouge de Belgrade n'a pas tremblé (deux victoires 5-0 à l'aller et 0-2 au retour). A l'inverse du Maccabi, l'équipe a déjà repris au niveau national, avec 5 victoires en 5 matchs, dont le dernier ce week-end contre Vozdovac à domicile (5-0). Arrivé de Nantes cet été, Bukari en est déjà à 6 buts marqués. Dans ce match entre deux équipes qui ont débuté pied au plancher, on pourrait voir les deux équipes marquer.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Maccabi Haïfa Etoile Rouge Belgrade détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !