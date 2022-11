Pronostic Maccabi Haïfa Benfica : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Benfica fait le job face au Maccabi Haifa

Annoncé comme l'un des Petits Poucets de la compétition, le Maccabi Haifa a crânement défendu ses chances lors de cette campagne de Ligue des Champions. Après avoir vécu un long parcours de qualification, le club israélien est tombé dans un groupe relevé avec la Juventus Turin, le PSG et Benfica. Le Maccabi s'est incliné lors de ses confrontations face au Benfica et le Paris Saint-Germain mais a posé de sérieux problèmes à la Juventus. En effet, les Israéliens se sont seulement inclinés sur le score de 3-1 en Italie avant de s'imposer lors du match retour (2-0) sur un doublé d'Atzili. Lors de la dernière journée, le Maccabi a pris le bouillon au Parc des Princes face au PSG (7-2) mais a une nouvelle fois montré de bonnes dispositions offensives. Avec 3 points au compteur, le club israélien est toujours dans le coup pour la qualification en Europa League, mais doit réaliser un meilleur résultat que le club italien. Au niveau national, le Maccabi a déjà pris les commandes avec 2 unités d'avance sur le Maccabi Tel-Aviv. Arrivé cet été, l'ancien Guingampais Pierrot s'est parfaitement adapté dans le club israélien.

En face, le Benfica réalise une entame de saison de très bonne facture. La formation portugaise fait partie des rares équipes européennes qui sont toujours invaincues. En effet, les Lisboètes dominent leur championnat avec 6 points d'avance sur le FC Porto. Depuis le début de saison, le Benfica impressionne avec un bilan de 10 victoires pour un seul match nul, 29 buts inscrits et seulement 5 concédés. Le week-end dernier, le Benfica s'est baladé contre Chaves (5-0) avec un nouveau but d'un Rafa Silva en très grande forme (4 buts sur les 3 derniers matchs). En Ligue des Champions, le club portugais se trouve à égalité avec le PSG en tête du groupe, ce qui leur permet d'être toujours dans le coup pour la 1place. Mais si Paris gagne à Turin, il lui faudrait une très grosse victoire ce soir pour passer devant les Parisiens Sur son parcours, la formation portugaise a notamment battu à deux reprises la Juventus (1-2 et 4-3), pour deux nuls face au club parisien. Supérieur à son adversaire du jour, le Benfica devrait s'imposer et mettre la pression sur le Paris Saint-Germain dans l'optique de la 1re place du groupe.