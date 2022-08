Pronostic Maccabi Haïfa Apollon Limassol : Analyse, cotes et prono du tour préliminaire de Ligue des Champions

Le Maccabi Haïfa confirme face à l'Apollon Limassol

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Maccabi Haifa Apollon Limassol :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auteur d'une saison dernière excellente (champion d'Israël et finaliste de la coupe nationale), le Maccabi Haïfa a signé la plus grosse surprise du tour précédent. En effet, au 2tour préliminaire de cette Ligue des Champions, le club israélien a sorti l'Olympiakos grâce à un match retour quasi parfait. Après avoir concédé le nul à domicile, le Maccabi Haïfa a écrasé le club grec dans son stade du Pirée (0-4). Avec un doublé de l'ancien Guingampais Frantzy Pierrot, arrivé cet été en terre promise. Le Maccabi n'a pas encore redémarré son championnat mais a perdu la SuperCoupe d'Israël aux tirs au but face à l'Hapoël Beer Sheva.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐Si le Maccabi Haïfa a déjà disputé 3 matchs officiels cette saison, ce sera le premier pour l'Apollon Limassol. Champion de Chypre en titre, le club qui avait sorti Nice en 2013 en Barrages d'Europa League pourrait manquer de rythme. D'autant que la préparation a été compliquée, avec un bilan de 3 défaites et 1 nul en 4 rencontres. La semaine passée, l'Apollon a été dominé par le Torino (0-1). Sur sa lancée de son excellente double confrontation face à l'Olympiakos, le Maccabi Haïfa devrait s'imposer dans ce match aller disputé à la maison.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecdès la fin du match en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Maccabi Haifa Apollon Limassol encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !