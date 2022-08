Pronostic Lyon Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Ferencvaros domine Qarabag

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Lyon Troyes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Seulement 8la saison passée, Lyon a bien démarré son nouvel exercice en s'imposant à domicile contre Ajaccio (2-1) avec un but du revenant Lacazette, déjà très efficace pendant la préparation. Les hommes de Peter Bosz n'ont en revanche pas pu disputer leur match prévu le week-end dernier à Lorient, la pelouse lorientaise ayant été jugée impraticable. Expulsé assez rapidement face à Ajaccio, le gardien Lopes sera suspendu.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, c'est déjà la soupe à la grimace pour Troyes. 15la saison pour sa remontée, l'ESTAC a perdu ses deux premiers matchs, à La Mosson face à Montpellier (3-2) et à domicile dimanche dernier face au promu toulousain (0-3). Sur la sellette avant même le début de saison, l'entraîneur Bruno Irles pourrait être rapidement débarquer si les résultats de son équipe ne s'améliorent pas rapidement. A domicile et face à une équipe troyenne qui a encaissé 3 buts par match, Lyon devrait s'imposer une nouvelle fois en match avancé.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lyon Troyes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !