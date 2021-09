Pronostic Lyon Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon confirme face à Troyes

Absent de toutes compétitions européennes l'an dernier, l'Olympique lyonnais participe à l'Europa League cette saison, grâce à sa 4e place obtenue en fin de saison passée. En milieu de semaine dernière, les Lyonnais ont parfaitement débuté l'EL en s'imposant contre les Glasgow Rangers (0-2) à Ibrox Park. Sur le plan national, les Rhodaniens étaient mal partis avec deux nuls face à Brest et Clermont pour une lourde défaite à Angers. Finalement, les hommes de Peter Bosz ont décroché leur premier succès sur la pelouse de Nantes (0-1) avant d'enchaîner face à Strasbourg (3-1). Le week-end dernier, Lyon se déplaçait au Parc pour y affronter le PSG. Auteurs d'une excellente partie, les Gones ont ouvert le score par l'excellent Paqueta. Puni par un penalty discutable pour une faute de Gusto sur Neymar, Lyon a craqué dans le temps additionnel sur une tête d'Icardi. Néanmoins et malgré la défaite, Lyon semble avoir trouvé son rythme de croisière avec 3 victoires pour 1 défaire serrée au Parc.

En face, l'ESTAC vit un départ plus compliqué, mais plutôt normal pour un promu. Les hommes de Laurent Batlles pointent en 13position avec 5 points au compteur. Les Troyens ont remporté une seule rencontre sur la pelouse d'un FC Metz (0-2), lanterne rouge du classement. Avant cela, Troyes s'était incliné contre le PSG, Clermont et Monaco. Le week-end dernier, les Troyens ont longtemps cru obtenir la victoire face à Montpellier, grâce à l'inévitable Touzghar, mais malgré leur supériorité numérique ils ont été rejoints par les Héraultais (1-1). En progression lors de ses derniers matchs, l'Olympique Lyonnais devrait s'imposer face à Troyes, d'autant que les hommes de Bosz récupèrent leur meilleur buteur Moussa Dembelé (4 buts déjà sur ce début de saison).