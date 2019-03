Pronostic Lyon Toulouse : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lyon doit retrouver ses crocs face à Toulouse !

Dominé à Monaco le week-end passé (2-0), Lyon s’est repris en milieu de semaine face à Caen en coupe de France (3-1). La qualification pour les demi-finales en poche, les Rhodaniens reprennent leur chasse à la seconde place en Ligue 1 après les faux pas subis en déplacement à Nice et Monaco n’ont pas permis de combler le retard sur le LOSC. Jean-Michel Aulas, désireux de positionner son club comme le 2e meilleur de France derrière l’intouchable PSG, met la pression sur ses joueurs pour atteindre cet objectif. La venue de Toulouse est propice pour se relancer. car les Lyonnais se sont imposés lors de 10 des 11 dernières confrontations à domicile. En Coupe de France, Depay a retrouvé les joies du but après être resté muet plusieurs matchs.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐La bande à Genésio affronte une formation toulousaine en difficulté. Le week-end dernier, le TFC a remercié encore une fois son capitaine Max-Alain Gradel, auteur d’un coup-franc direct dans les arrêts de jeu face à Caen. Ce but permet aux Pitchounes de compter 8 points d’avance et non pas 5 (en cas de succès des Normands). Sans victoire lors des 6 dernières rencontres, le TFC doit se reprendre s’il ne veut pas qu’un scénario semblable à celui de l’an passé se reproduise (barragiste). Pour ce match, nous voyons Lyon s’imposer tranquillement face à Toulouse.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lyon Toulouse encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !