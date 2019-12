Pronostic Lyon Toulouse : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de la Ligue

La Coupe pour relancer Lyon face à Toulouse !

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Lyon - Toulouse :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lyon a perdu gros lors de la défaite face à Rennes (1-0) ce week-end. Les Rhodaniens comptent désormais 5 points de retard sur le quatrième et ont surtout perdu deux des meilleurs éléments du début de saison, Depay et Jeff Reine-Adélaïde. L’international néerlandais était devenu depuis l’arrivée de Garcia le capitaine des Gones, tandis que Reine-Adélaïde, arrivé d’Angers, avait confirmé son excellent potentiel. Ces coups du sort et le début de saison mitigé de l’OL mettent les hommes de Garcia sous pression avant la réception de Toulouse. Néanmoins, les Rhodaniens ont atteint un de leurs objectifs qui était la qualif’ en 1/8e de finale de la C1, où ils retrouveront la Juventus. Garcia devrait se servir de ce match de Coupe pour repartir de l’avant et cela d’autant plus que sa formation affronte une équipe toulousaine dans le dur.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Le TFC vit en effet une saison galère et vient d’enchaîner une huitième défaite de rang. Ces mauvaises performances ont provoqué la colère des supporters toulousains et ont obligé le président à réagir. Pour calmer les ardeurs de ses fans, Sadran a offert de rembourser les abonnements. Kombouaré, arrivé pour succéder à Casanova, ne semble pas avoir trouvé la clé et pourrait être menacé en cas de nouveaux revers. Pour ce huitième de finale, nous voyons Lyon s’imposer face à des Toulousains au fond du seau, comme il l'avait déjà fait au Stadium en novembre.- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecUn premier pari remboursé de 120€ chez avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lyon Toulouse encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !