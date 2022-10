Pronostic Lyon Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon stoppe l’hémorragie face à Toulouse

Au début de chaque saison, l'Olympique Lyonnais est un candidat déclaré au podium de Ligue 1, de par son expérience mais aussi du fait de son effectif de qualité. Cependant, les Lyonnais sortent d'exercices plutôt décevants, notamment l'an passé où ils ont été incapables d'accrocher une place en Coupe d'Europe. Les dirigeants rhodaniens ont cependant maintenu leur confiance à Peter Bosz cet été. Malgré des prestations guère emballantes, l'OL a profité d'un calendrier favorable, avec pas mal de matchs à domicile, pour réaliser une entame tout à fait correcte avec 4 victoires et un nul. Depuis que les partenaires de Lacazette affrontent des adversaires du haut de tableau, la dynamique lyonnaise a pris une toute autre mesure. En effet, les Lyonnais viennent de s'incliner lors des 4 dernières journées face à Lorient (3-1), Monaco (2-1), le Paris Saint Germain (0-1) et le week-end dernier contre Lens (1-0). A Bollaert, l'OL a livré une piètre prestation et s'est inclinée face à une équipe nordiste bien plus mordante. Cette performance a inquiété les suiveurs lyonnais car le manque criant d'envie des Rhodaniens était criant. De plus en plus menacé, Peter Bosz joue certainement son avenir ce vendredi lors de la réception de Toulouse. Le technicien batave comte sur le réveil des Lacazette, Tete ou Toko Ekambi qui affichent tout de même tous 4 buts au compteur.

Alors que l'OL est 7, Toulouse se trouve un peu plus bas au classement en 12position avec 11 points. Les Toulousains n'accusent que 2 unités de retard sur leur adversaire du soir et en possèdent 4 de plus que le premier relégable, Reims. Promu cette saison, le TFC est une équipe de coups avec 3 victoires face à des adversaires à sa portée, Troyes (0-3), Reims (1-0) et le week-end dernier contre Montpellier (4-2). Lors de cette dernière rencontre, Philippe Montanier a vu son équipe parfaitement réagir suite à l'ouverture du score des Héraultais. Les cadres Spierings et Dejaegere se sont mis en évidence tandis que la recrue Aboukhlal continue d'enchaîner les prestations de premier plan. A noter que le défenseur danois Mikkel Desler a été expulsé lors de ce match et manquera donc ce déplacement dans le Rhône. Au pied du mur, l'OL devrait s'imposer face à une formation toulousaine en difficulté face aux « gros » et permettre ainsi à son coach de conserver sa place, pour au moins une journée de plus. A noter aussi que Lyon a remporté 4 de ses 5 premiers matchs à domicile, et que Toulouse a perdu ses 3 derniers.