Pronostic Lyon Strasbourg : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de la Ligue

L’Olympique Lyonnais a parfaitement négocié son match de coupe de France à Bourges (2-0). Les partenaires de Martin Terrier (buteur) peuvent néanmoins remercier Anthony Lopes, auteur de plusieurs parades décisives face aux Berruyers. Inconstants depuis le début de saison, les Rhodaniens sont cependant toujours en course dans toutes les coupes : en 1/16de Coupe de France, en 1/8de finale de la C1 face au Barca, et donc en quart de la Coupe de la Ligue face à Strasbourg. Après avoir fait tourner samedi, Genésio devrait aligner ce mardi une formation type avec le retour des Aouar, Fekir ou Marcelo.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Les conditions météorologiques difficiles ont obligé les officiels à reporter la rencontre des Strasbourgeois, vendredi, face à Grenoble en Coupe de France. Les Alsaciens, séduisants en 2018, vont disputer leur premier match de cette nouvelle année. Pour leur dernière prestation avant la trêve, les hommes de Thierry Laurey avaient logiquement battu l’OGC Nice (2-0). Conscient de la difficulté de s’imposer au Groupama Stadium, le technicien alsacien devrait opter pour une tactique prudente et tenter de faire la différence sur les quelques opportunités laissées. En début de saison, l’OL s’était déjà imposé 2-0 face aux Strasbourgeois à lamaison. Pour cette rencontre, nous voyons une solide équipe lyonnaise s’imposer à domicile face à Strasbourg.- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(145€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lyon Strasbourg encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !