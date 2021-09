Pronostic Lyon Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon enchaîne face à Strasbourg

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Lyon - Strasbourg :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’an passé, l’Olympique Lyonnais pouvait totalement se focaliser sur les compétitions nationales, puisque le club n’avait pas été en mesure de se qualifier pour l’Europe. Champion d’automne, le club rhodanien a réalisé une 2partie décevante et doit se contenter de l’Europa League. Rudi Garcia n’a pas survécu à ce mauvais résultat et a été remplacé par Peter Bosz. Le nouvel arrivé a connu une entame laborieuse. Tenu en échec par Brest (1-1), Lyon a été humilié à Angers (3-0). Suite à ce revers, des tensions sont apparues au grand public et ont poussé les dirigeants à pousser Marcelo hors de l’équipe. Devant son public, l’Olympique Lyonnais avait la possibilité de se reprendre face à un promu, le Clermont Foot. Dans une rencontre très ouverte, les Rhodaniens ont dilapidé un avantage de deux buts en fin de rencontre face aux Auvergnats (3-3). Finalement, la bande à Bosz a décroché son premier succès juste avant la trêve internationale en s’imposant à La Beaujoire face au FC Nantes (1-0), grâce à un Dembélé qui retrouve son efficacité (3 buts en 4 matchs). Ce dimanche, le nouvel arrivé, Xherdan Shaqiri devrait effectuer ses débuts devant son public, mais Paqueta sera absent (retour du Brésil).enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Strasbourg fait partie des équipes françaises qui ont changé d’entraîneur à l’intersaison. Julian Stéphan est arrivé en remplacement de Thierry Laurey, qui avait permis au club alsacien de remporter la coupe de la Ligue. Mal partis dans ce championnat, les Alsaciens se sont inclinés lors des 2 premières journées face à Angers (0-2) et contre le Paris Saint-Germain (4-2). Ensuite, les Strasbourgeois ont profité de deux réceptions consécutives à la Meinau face à des adversaires à leur portée, Troyes (1-1) et Brest (3-1) pour prendre leurs premiers points. Le RCS dispose d’un effectif intéressant avec les Guilbert, Gameiro ou Ajorque. Boosté par son succès à Nantes et au-dessus sur le papier, Lyon devrait enchaîner sur sa pelouse face à Strasbourg.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lyon Strasbourg encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !