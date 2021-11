Pronostic Lyon Sparta Prague : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Lyon décroche sa qualification face au Sparta Prague

De retour sur la scène européenne cette saison, l'Olympique Lyonnais est en passe de se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Europa League. En effet, à mi-parcours, le club rhodanien a remporté ses trois rencontres face aux Glasgow Rangers (0-2), Brondby (3-0) et contre le Sparta à Prague il y a 15 jours (3-4). Malmenés et en infériorité numérique en République tchèque, les Lyonnais ont renversé le match pour décrocher une victoire très importante. Avec 9 points, l'OL est en tête de son groupe avec 5 points d'avance sur son dauphin qui n'est autre que son adversaire du jour. Un succès ce jeudi assurerait aux hommes de Peter Bosz, une place en 16, voire en 8de finale s'ils finissent 1. Pas toujours régulier depuis le début de saison, l'Olympique Lyonnais occupe la 6place du classement en ligue 1 avec 4 points de retard sur le second niçois. Le week-end dernier, les partenaires d'Houssem Aouar se sont montrés efficaces pour s'imposer face au Racing Club de Lens, alors 2du classement (2-1). Toujours privé de Dembélé, Lyon compte dans ses rangs l'un des meilleurs joueurs du championnat, Lucas Paqueta. L'international brésilien est exceptionnel depuis son arrivée dans le Rhône. De son côté, le Sparta Prague a débuté sa saison par les barrages de la Ligue des Champions. Après avoir passé quelques tours, le club tchèque est tombé largement face à l'AS Monaco (5-1 en cumulé). Basculé en Europa League, le Sparta a été tenu en échec à Brondby (0-0) avant de dominer les Glasgow Rangers (1-0). En revanche, les joueurs praguois déplorent leur résultat face à l'Olympique Lyonnais où ils menaient de deux buts avant de s'incliner (score final 3-4). Dans le coup pour le titre au niveau national, le Sparta accuse 3 points de retard sur Plzen mais est pour l'instant 4e et sort d'un nul à Ostrava. En forme ces dernières semaines et poussé par son public, Lyon devrait prendre le dessus sur le Sparta dans une nouvelle rencontre avec plus de deux buts et faire un grand pas vers les 8es de finale.