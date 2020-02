Pronostic Lyon Saint-Etienne : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

L’OL prend sa revanche face à Sainté !

La victoire stéphanoise lors du match aller face à Lyon (1-0) avait coûté la place au coach brésilien Sylvinho. Depuis, Rudi Garcia est arrivé et a vu son équipe réussir de bons parcours en coupe puisque l'OL est en finale de la Coupe de la Ligue, en demi de la Coupe de France et en huitième de la Ligue des Champions. En milieu de semaine, les protégés de Jean Michel Aulas ont réussi leur plus belle prestation de l'année en s'imposant contre la Juventus (1-0) lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Cette performance significative devrait apporter beaucoup de confiance aux Lyonnais pour le derby. En Ligue 1, les rhodaniens occupent une décevante 7e place à 7 points de la Ligue des Champions. Le club ne peut pas compter sur Depay et Reine-Adélaïd, mais se réjouit déjà de l'apport de Bruno Guimaraes au milieu de terrain. Le Brésilien s'est montré à son avantage contre les Bianconeri.

De son côté, Saint Etienne vit des heures difficiles. Sur le plan sportif, les Verts occupent une très décevante 15e place avec seulement 2 points d'avance sur Nîmes, barragiste. Les hommes de Puel font aussi face aux états d'âme de leur gardien Stéphane Ruffier, déçu d'avoir été poussé sur le banc. Le week-end dernier, les Stéphanois sont passés tout proches d'une victoire qui aurait fait le plus grand bien. Denis Bouanga avait réussi à libérer le peuple Vert mais Dia a égalisé pour Reims sur penalty lors du temps additionnel. Les Verts ont un besoin urgent de points et arrive à Lyon pour accrocher au moins un nul. Supérieur et boosté par son succès sur la Juventus, Lyon devrait prendre sa revanche dans le derby et s'imposer.