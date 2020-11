Pronostic Lyon Saint-Etienne : Analyse, prono et cotes du derby + 150€ offerts

150€ offerts pour parier sur le derby Lyon - Saint-Etienne

Nos paris sur OL - Saint-Etienne

Lyon a retrouvé tout son mordant

Saint-Etienne au fond du trou avant le derby

Toujours des blessés pour Sainté

Les compos probables :

L'OL s'impose encore dans le derby

vous offre unà tous ses nouveaux inscrits.- vous avez le droit àdans les 60 jours suivant votre inscription en pariant.- Misez par exemple votre 1er pari remboursé de 100€ sur ce pari- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Misez par exemple votre 1er pari remboursé de 100€ sur ce pari- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !Demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions, l'OL avait eu du mal à se remettre au football avec une nouvelle saison qui se passera sans Coupe d'Europe. Les velléités de départ de l'intersaison terminés (notamment chez Depay et Aouar), Lyon a retrouvé des joueurs concernés. Après son nul face à l'OM dans un Olympico qu'ils auraient dû remporter, les Lyonnais se sont imposés face à Strasbourg (2-3) et contre Monaco (4-1), avant de tenir en respect les Lillois chez eux la semaine dernière (1-1).Dynamique inverse du côté de Sainté puisque les Verts avaient démarré en trombe (3 victoires) et restent désormais sur une série de 5 défaites consécutives. Le match face à Nantes où les Stéphanois ont mené 2-0 avant de concéder le nul (2-2) a fait office de mauvais déclic pour ce groupe très amputé par les absences depuis plusieurs journées. Cette dernière défaite en déplacement, 2-0 à Metz, est notamment inquiétante pour Claude Puel et ses hommes.En plus de se priver consciemment de Ruffier malgré des prestations moyennes de Moulin, Saint-Etienne a toujours beaucoup de blessés : le latéral international espoirs Yvann Maçon pour toute la saison, le cadre Mathieu Debuchy, Arnaud Nordin, la recrue défensive Panagiotis Retsos. Avec le départ de Fofana qui s'éclate à Leicester, la défense des Verts prend l'eau (13 buts encaissés sur les 6 derniers matchs). En face, Lyon devrait être quasiment au complet puisque seul Marcelo est encore suspendu. Denayer (blessure) et Bard (suspension) font leur retour pour ce derby, tandis que l'ancien latéral de la Juve, De Sciglio, a repris l'entraînement à part vendredi et est espéré.Lopes - Dubois, Denayer, Diomandé, Bard - Paqueta, Thiago Mendes, Aouar - Kadewere, Depay, Toko Ekambi.Moulin - Moueffek, Moukoudi, Kolodziejczak, Gabriel Silva - Youssouf, Neyou - Bouanga, Aouchiche, Hamouma - Khazri.Même si les derbys peuvent parfois donner des résultats surprenants, la logique voudrait que les Lyonnais l'emportent ce dimanche soir, et même largement. D'autant que depuis la saison 2017-2018, les Lyonnais ont un avantage psychologique dans le derby du Rhône qu'ils ont remporté à 4 reprises, pour 1 nul et 1 seule défaite concédée dans le Chaudron. A domicile, Lyon reste sur 4 victoires et 1 nul face aux Verts qui pourraient être de nouveau les victimes de Depay and co au vu de leur sale série en cours.Retrouvez le Pronostic Lyon Saint-Etienne encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !