Pronostic Lyon Saint-Etienne : Analyse, cotes et pronos du match de Ligue 1 + un Bonus EXCLU offert chez Winamax

Nos paris sur OL - Saint-Etienne

Lyon va mieux...

... pas Saint-Etienne

Encore des absences de chaque côté

Les compos probables pour OL - PSG :

Un Lyon griffes dehors face à Saint-Etienne

La 22journée de Ligue 1 débute ce vendredi par le fameux derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne. Ces deux formations ne sont pas au niveau attendu cette saison, puisque les Rhodaniens sont en seconde partie de tableau tandis que les Stéphanois végètent à la dernière place du classement. Après avoir signé 5 journées de championnat sans la moindre victoire (4 nuls et 1 défaite), Lyon est reparti de l'avant le week-end dernier en s'imposant à Troyes (0-1) sur un penalty de Dembélé. Dominateurs, les Gones ne sont pas parvenus à concrétiser davantage leur supériorité au tableau d'affichage. Ce succès permet cependant à l'OL de revenir à 6 points du Stade Rennais qui occupe la 4place du classement. Avant cette victoire à Troyes, Lyon avait signé un bon match nul à domicile face au leader parisien (1-1).L'AS Saint-Etienne est au plus mal et voit son avenir se rapprocher de la Ligue 2. Arrivé pour succéder à Claude Puel, Pascal Dupraz a vu son équipe s'imposer en Coupe face à Lyon la Duchère et Jura Sud, mais n'a toujours pas marqué le moindre point en Ligue 1. En effet, pour sa première en championnat, ses hommes se sont inclinés à domicile face à Nantes (0-1) en encaissant un but dans les dix dernières minutes. Le week-end dernier, une nouvelle fois dans leur Chaudron, les Stéphanois ont affiché un état d'esprit exemplaire face à Lens sans que cela suffise. Devant au tableau d'affichage grâce à Boudebouz, les Verts ont une nouvelle fois tout perdu en fin de rencontre, concédant un but exceptionnel de Fofana sur le gong (1-2). Malgré une prestation intéressante, ce nouveau revers a certainement mis un coup au moral aux StéphanoisPour ce derby face aux Verts, l'OL de Bosz déplore les absences liées à la CAN (Slimani, Toko Ekambi et sans doute Kadewere tout juste éliminé) tandis que Denayer est toujours blessé. De son côté Saint-Etienne paie un lourd tribut avec la Coupe d'Afrique des Nations puisque les Moukoudi, Sow, Neyou, Bouanga et Khazri sont tous encore en lice. De plus, plusieurs joueurs devraient rester blessés ou malades, tandis que Mangala n'a pas encore signé.: Lopes - Boateng, Da Silva, Lukeba - Malo Gusto, Caqueret, Guimarães, Emerson - Aouar, Dembelé, Paqueta.: Bernardoni - Maçon, Nadé, Kolodziejczak, Bakayoko, Gabriel Silva - Thioub, Youssouf, Camara, Aouchiche - Boudebouz.Remis en confiance par ses deux derniers matchs face au PSG (match nul) et Troyes (victoire à l'extérieur), la formation lyonnaise veut hausser le ton lors de cette seconde partie de saison pour remonter au classement. Eliminé de la Coupe de France, les hommes de Peter Bosz vont jouer le coup à fond en Europa League mais aussi en Ligue 1. Le succès obtenu dimanche dernier, que les Lyonnais cherchaient depuis plusieurs journées, auront sans doute débloquer l'OL à l'orée d'affronter des Stéphanois dans le dur. Fortement diminué et touché par le revers face à Lens, Saint-Etienne devrait couler face à des Lyonnais qui ont remporté 3 des 4 derniers derbys.