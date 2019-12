Pronostic Lyon Rennes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Lyon et Rennes

L'Olympique Lyonnais a réussi mercredi l'un de ses objectifs du début de saison, à savoir se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Rhodaniens ont eu très chaud, profitant d'une part de la défaite du Zenit à Benfica et de leur meilleure seconde période face à Leipzig (score final 2-2). Ces dernières saisons, les supporters lyonnais se sont montrés très pressants envers le club, exigeant le départ de Génésio ou plus récemment celui de Marcelo. Mercredi soir, joueurs et supporters se sont vivement invectivés, avec un Memphis Depay très remonté. Le climat s'annonce particulier pour la réception de Rennes. Battu par Lille au Groupama Stadium, Lyon doit se reprendre et s'imposer face à un adversaire direct pour l'Europe, Rennes. Les Rennais ont connu un difficile début de saison mais semblent nettement mieux. Les hommes de Julian Stéphan viennent de remporter 4 victoires de rang, trois en L1 (ASSE, Metz et Angers) et une en Europa League face à la Lazio jeudi (2-0). Les Bretons arrivent à Lyon en pleine confiance, avec une très belle quatrième place. Cette rencontre s'annonce ouverte entre deux formations joueuses. Nous voyons des buts de chaque côté comme lors de 6 des 7 derniers matchs des Rennais en Ligue 1, surtout face à une équipe de Lyon qui a scoré sur 6 de leurs 7 derniers matchs de L1.