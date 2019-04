Pronostic Lyon Rennes : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de France

2

Lyon refait le coup face à Rennes !

Lyonnais et Rennais se retrouvent après s’être affrontés en Ligue 1 au Roazhon Park, où les hommes de Genésio se sont imposés vendredi sur le plus petit des scores (0-1) et l'entraîneur a reçu a priori l'assurance de continuer au club. Cette fois, place aux demi-finales de Coupe de France. En s’imposant à Rennes, dans les dernières minutes, les Rhodaniens ont pris un ascendant psychologique sur leurs adversaires. Jean-Michel Aulas fait de cette coupe une priorité et sera très exigeant envers son staff et ses joueurs. A domicile, les Lyonnais restent sur 7 matchs dans défaite (5 victoires, 2 nuls) avec notamment un succès face au PSG ou un bon nul tenu face à Barcelone.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Rennes se déplace pour réussir un exploit. Les Bretons ont montré cette saison qu’ils étaient capables de réaliser de belles prestations au pied du mur, mais ils semblent accuser le coup depuis 15 jours. Eliminée sur la pelouse d'Arsenal en 1/8e de finale de C3 (3-0), la bande de Julian Stéphan a ensuite partagé les points chez une équipe bordelaise qui gagne peu (1-1), avant de chuter donc vendredi à domicile face à ces mêmes Lyonnais. Pour cette demi-finale, nous voyons l’OL poussé par son public s’imposer encore et se qualifier pour la finale.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(145€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lyon Rennes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !