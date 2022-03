Pronostic Lyon Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon enchaîne face à Rennes

Ce dimanche, Lyon affronte le Stade Rennais dans un choc très important dans la course à l'Europe. Décevant depuis le début de saison, l'OL pointe le bout de son nez depuis quelques rencontres. A l'orée de cette journée, les Lyonnais sont en 9position avec 5 points de retard sur le 4qui n'est autre que Rennes, et 6 sur la troisième place occupée actuellement par l'Olympique de Marseille. Depuis la reprise, les hommes de Peter Bosz se montrent plus consistants au niveau des résultats malgré deux revers concédés face à des adversaires directs, Monaco (2-0) et Lille (0-1). Face aux Nordistes, les Rhodaniens auraient mérité de revenir au score mais en ont été privés sur une décision arbitrale contestable. Suite à la défaite contre le LOSC, l'OL s'est parfaitement ressaisi en réalisant l'une de ses meilleures prestations en Ligue 1 à Lorient. Porté par un Romain Faivre des grands soirs, Les lyonnais se sont tranquillement imposés en Bretagne (1-4). Sur leur lancée, les partenaires de Léo Dubois ont réalisé une très bonne opération jeudi en s'imposant à Porto (0-1) en 8de finale aller de l'Europa League. Malmené pendant le match, Lyon s'en est remis aux bonnes décisions d'arbitrage et à une très belle inspiration de Moussa Dembelé (9 buts cette saison en L1) qui a permis à Paqueta de marquer. L'OL défendra cet avantage lors du match retour au Groupama Stadium.De son côté, le Stade Rennais n'a pas connu la même réussite sur la scène européenne en étant dominé jeudi par Leicester (2-0). Les Bretons n'ont pas fait un grand match mais auraient mérité un meilleur sort. En effet, les hommes de Génésio auraient dû bénéficier d'un penalty sur une main de Soyuncu et ont également encaissé un but dans les arrêts de jeu largement évitable. En championnat, les Rennais sont sur une bonne dynamique avec 3 journées victorieuses. En effet, Rennes s'est successivement imposé face à Troyes (4-1), Montpellier (2-4) et Angers (2-0). Cette saison, le club breton a perdu de nombreux face à face avec des adversaires directs et s'attend à souffrir face à une équipe lyonnaise qui va tout faire pour combler son retard. Le duo Laborde (14 buts) – Terrier (13) est la force offensive majeure du club rennais. Terrier, passé par l'OL, aura certainement envie de briller face à son ancienne formation. En regain de forme, Lyon pourrait confirmer cette tendance face à Rennes et se replacer un peu plus près des places européennes.